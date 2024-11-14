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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نسعى لزيادة حجم استثمارات شركات ريادة الأعمال إلى 5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - حمدي أحمد_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن ملف ريادة الأعمال من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولذلك تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف هذا الأسبوع وهو واحد من الشخصيات الناجحة في هذا المجال.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، أن أكبر 10 شركات مصرية في مجال ريادة الأعمال قيمتها حاليا أصبحت 3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يجذب سنويا 500 مليون دولار استثمارات أجنبية.
وتابع: “التقيت مؤخرًا بأكبر 10 شركات ريادة أعمال في مصر وتعهدوا بزيادة حجم الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات في حالة تنفيذ الحكومة لبعض الإجراءات التي تعهدنا بتنفيذها الفترة المقبلة”.
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