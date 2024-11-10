انت الأن تتابع خبر "لو هتسافر أبو ظبي" سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 وفي جميع البنوك المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشهد اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 استقرار في سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي وبنك مصر والاهلي، في حين نشهد تذبذبه في باقي البنوك المصرية الأخري، ومن الجدير بالذكر يعد الدرهم الاماراتي من العملات الأساسية في دولة الامارات العربية المتحدة، والتي يقبل عليها الكثير من السياح حول العالم من أجل السياحة والترفيه أو من أجل المعيشة والعمل هناك

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي إلي نحو 13.442 جنيه للشراء، 13.404 جنيه للبيع، من خلال السطور التالية سنعرض لكم سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية طبقا لآخر تحديثات التعاملات اليومية.

كم سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك المصرية؟

البنك الأهلي المصري

صرف الشراء بنحو 13.428 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.388 جنيه.

بنك مصر

صرف الشراء بنحو 13.428 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.388 جنيه.

مصرف أبو ظبى الإسلامي

صرف الشراء بنحو 13.444 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.416 جنيه.

بنك HSBC اتش اس بي سي

صرف الشراء بنحو 13.43 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.41 جنيه.

بنك الإسكندرية

صرف الشراء بنحو 13.436 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.394 جنيه.

البنك الأهلى القطرى

صرف الشراء بنحو 13.431 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.36 جنيه.

بنك كريدى أجريكول

صرف الشراء بنحو 13.505 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.344 جنيه.

بنك البركة

صرف الشراء بنحو 13.428 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.4 جنيه.

البنك المصري الخليجي

صرف الشراء بنحو 13.434 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.39 جنيه.

المصرف المتحد

صرف الشراء بنحو 13.428 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.125 جنيه.

بنك الكويت الوطني

صرف الشراء بنحو 13.504 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.274 جنيه.

المصرف العربى الدولى

صرف الشراء بنحو 13.428 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.401 جنيه.

بنك الإستثمار العربي

صرف الشراء بنحو 13.443 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.401 جنيه.

بنك قناة السويس

صرف الشراء بنحو 13.444 جنيه، أما صرف البيع بنحو 13.392 جنيه.

البنك الأهلى الكويتى