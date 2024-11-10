انت الأن تتابع خبر سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى للبيع والشراء بتعاملات الاحد 11 نوفمبر 2024 ومقارنة بين البنوك المختلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الترقب المستمر لمعرفة سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى ومختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة بتعاملات الاحد 10 نوفمبر 2024، ويعد اليورو هو من العملات الهامة في التداول الأجنبي بين الكثير من المستثمرين، ونلاحظ ان هناك عدد كبير من الشباب العاملون بالخارج يترقبون افضل سعر لليورو في البنوك من حيث البيع والشراء، بعد ان شهد اليورو ومختلف العملات حالة من التقلبات المستمرة وادي ذلك الي قيام الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري والحد من التضخم الذي جاء في تلك الفترة والذي ارتفع في تلك الفترة اليورو الي اعلي سعر له وسجل 70 جنيه واكثر.

سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى

عبر هذا التقرير سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى في منتصف التعاملات الصباحية ، حيث يوجد اختلاف بشكل ملحوظ بين البنوك الاستثمارية والبنوك الحكومية، ومن يقوم بتحديث السعر الرسمي للعملاء هو البنك المركزي المصري لتأتي قيمتة الشراء 53.13 بينما للبيع 52.977 جنيه

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري

الأهلي المصري 53.29 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه

بنك مصر

بنك مصر 53.29 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه

مصرف أبوظبى الإسلامى

مصرف ابو ظبى 53.344 للشراء/ للبيع 52.661 جنيه

البنك التجاري الدولي

CIB 53.3 للشراء/ للبيع52.597 جنيه

HSBC

HSBC 53.25للشراء/ للبيع 52.76 جنيه

بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية 53.323للشراء/ للبيع 52.618 جنيه

البنك الأهلى القطرى

QNB 53.198 للشراء/ للبيع 52.617 جنيه

كريدى أجريكول

بنك أجريكول 53.334 للشراء/ للبيع 52.649 جنيه

بنك البركة

بنك البركة 53.29 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه

البنك المصرى الخليجى

البنك المصرى الخليجى 53.322 للشراء/ للبيع 52.618 جنيه

المصرف المتحد

المصرف المتحد 53.29 للشراء/ للبيع 52.343 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

53.323 للشراء/ للبيع 52.638 جنيه

المصرف العربى الدولى

المصرف العربي 53.123 للشراء/ للبيع 52.734 جنيه

بنك الشركة المصرفية

(سايب) بنك سايب 53.34 للشراء/ للبيع 52.66 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

البنك العقاري المصري العربي 53.187 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه

بنك الإستثمار العربي

بنك الإستثمار العربي 53.344 للشراء/ للبيع 52.66 جنيه

بنك قناة السويس

بنك قناة السويس 53.344 للشراء/ للبيع 52.65 جنيه

البنك الأهلى الكويتى

البنك الأهلى الكويتى 53.305 للشراء/ للبيع 52.663 جنيه

البنك الأهلى اليونانى

البنك الأهلى اليونانى 53.13 للشراء/ للبيع 52.977 جنيه

بنك التنمية الصناعية