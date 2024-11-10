انت الأن تتابع خبر سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى للبيع والشراء بتعاملات الاحد 11 نوفمبر 2024 ومقارنة بين البنوك المختلفة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حالة من الترقب المستمر لمعرفة سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى ومختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة بتعاملات الاحد 10 نوفمبر 2024، ويعد اليورو هو من العملات الهامة في التداول الأجنبي بين الكثير من المستثمرين، ونلاحظ ان هناك عدد كبير من الشباب العاملون بالخارج يترقبون افضل سعر لليورو في البنوك من حيث البيع والشراء، بعد ان شهد اليورو ومختلف العملات حالة من التقلبات المستمرة وادي ذلك الي قيام الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري والحد من التضخم الذي جاء في تلك الفترة والذي ارتفع في تلك الفترة اليورو الي اعلي سعر له وسجل 70 جنيه واكثر.
سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى
- عبر هذا التقرير سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى في منتصف التعاملات الصباحية ، حيث يوجد اختلاف بشكل ملحوظ بين البنوك الاستثمارية والبنوك الحكومية، ومن يقوم بتحديث السعر الرسمي للعملاء هو البنك المركزي المصري لتأتي قيمتة الشراء 53.13 بينما للبيع 52.977 جنيه
سعر اليورو اليوم في البنوك
البنك الأهلي المصري
- الأهلي المصري 53.29 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه
بنك مصر
- بنك مصر 53.29 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه
مصرف أبوظبى الإسلامى
- مصرف ابو ظبى 53.344 للشراء/ للبيع 52.661 جنيه
البنك التجاري الدولي
- CIB 53.3 للشراء/ للبيع52.597 جنيه
HSBC
- HSBC 53.25للشراء/ للبيع 52.76 جنيه
بنك الإسكندرية
- بنك الإسكندرية 53.323للشراء/ للبيع 52.618 جنيه
البنك الأهلى القطرى
- QNB 53.198 للشراء/ للبيع 52.617 جنيه
كريدى أجريكول
- بنك أجريكول 53.334 للشراء/ للبيع 52.649 جنيه
بنك البركة
- بنك البركة 53.29 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه
البنك المصرى الخليجى
- البنك المصرى الخليجى 53.322 للشراء/ للبيع 52.618 جنيه
المصرف المتحد
- المصرف المتحد 53.29 للشراء/ للبيع 52.343 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
- 53.323 للشراء/ للبيع 52.638 جنيه
المصرف العربى الدولى
- المصرف العربي 53.123 للشراء/ للبيع 52.734 جنيه
بنك الشركة المصرفية
- (سايب) بنك سايب 53.34 للشراء/ للبيع 52.66 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
- البنك العقاري المصري العربي 53.187 للشراء/ للبيع 52.606 جنيه
بنك الإستثمار العربي
- بنك الإستثمار العربي 53.344 للشراء/ للبيع 52.66 جنيه
بنك قناة السويس
- بنك قناة السويس 53.344 للشراء/ للبيع 52.65 جنيه
البنك الأهلى الكويتى
- البنك الأهلى الكويتى 53.305 للشراء/ للبيع 52.663 جنيه
البنك الأهلى اليونانى
- البنك الأهلى اليونانى 53.13 للشراء/ للبيع 52.977 جنيه
بنك التنمية الصناعية
- بنك التنمية الصناعية 53.13 للشراء/ للبيع 52.977 جنيه