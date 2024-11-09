انت الأن تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 في الوجه البحري والقبلي .. وتفاصيل حول موعد المزاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع إقتراب موعد المزاد الخاص بالقطن، يهتم العديد من المزراعين بمعرفة سعر قنطار القطن اليوم، حيثُ أنه من أهم المحاصيل الزراعيه التي تدخل في عدد كبير من الصناعات المختلفه، وكان في حالة إستقرار ملحوظه في الأيام الماضيه،

سعر قنطار القطن اليوم

يكون سعر قنطار القطن اليوم من اكثر ما يهتم به العديد من المزارعين في الوقت الحالي، نظراً لإقتراب موسم الحصاد، حتى يتمكنوا من معرفة السعر بيعه بعد الإنتهاء من الموسم، بالإضافه إلى التجار الذين سوف يتم مشاركتهم في مزاد الوجه البحري، بعد أن تحديد موعده بسكل رسمي، الذي يوافق يوم الأحد 10 نوفمبر، وقام المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الدقهلية، أن سعر قنطار القطن طويل التيلة يصل إلى حوالي 12 ألف جنيه، بينما يأتي سعر قنطار القطن اليوم في الوجه القبلي، بحوالي 10 آلاف جنيه، وجاء سعره في بعض المحافظات،

على النحو التالي :

محافظة الشرقية 12000 جنيه.

محافظة الدقهلية 12000 جنيه.

محافظة دمياط 12000 جنيه.

محافظة الفيوم وبني سويف 10000 جنيه.

محافظة المنوفية 10000 جنيه.

محافظات البحيرة والغربية 12000 جنيه.

محافظة المنوفية 12,000 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يعتبر الأرز الشعير من أكثر المحاصيل الزراعيه التي يهتم عدد كبير من التجار إلى معرفتها، نظراً لما يشهده من حالة عدم إستقرار، كما انه سلعه غذائيه هامه، لا يخلو من أي بيت، لذلك تعمل الحكومه المصريه على توفيرها بشكل كبير، حتى يتم سد إحتياجات المواطنين منه، وهذا عن طريق توسيع الرقعه الزراعيه له في الكثير من المحافظات، ويتم زراعته في مصر بناءً على عدد من الإجرءات التنظيميه، ويكون أشهر أنواع الأرز في مصر هو الأرز عريض الحبه، نظراً لما يتميز به بالعديد من المزايا، وجاء سعر طن الأرز الشعير اليوم بجميع أنواعه،

على النحو التالي :