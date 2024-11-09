انت الأن تتابع خبر سعر البصل اليوم | أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق ومنافذ وزارة التموين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها السوق المصري في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، يتساءل المواطنين والمستهلكين باستمرار حول سعر البصل اليوم، وذك بعدما سجلت أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري استقرارًا ملحوظَا، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر أسعار الخضروات والفواكه طبقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي لسوق العبور بالجملة.

سعر البصل اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضراوات بما فيها سعر البصل اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري في الأسواق، وذلك لشراء احتياجاتهم، وتباينت أسعار الخضروات بالأسواق،

وقد سجل سعر البصل اليوم بمختلف انواعه، الأرقام التالية..

البصل الأبيض: من 15 إلى 18 جنيهاً.

البصل الأحمر: من 9 إلى 12 جنيهاً.

اسعار الخضار اليوم

ننشر لكم اسعار الخضار اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري بما فيها سعر البصل اليوم..

البطاطس: من 10 إلى 18 جنيهًا.

الثوم: من 60 إلي 110 جنيهًا.

القلقاس: من 14 إلى 20 جنيهاً.

الجزر: من 7 إلى 11 جنيهاً.

الباذنجان: من 6 إلى 9 جنيهات.

السبانج: من 11 إلى 17 جنيهاً.

البسلة: من 40 إلى 45 جنيهاً.

القرنبيط : من 3 إلي 6 جنيهات.

البروكلي: من 10 إلى 15 جنيهاً.

الملوخية: من 10:20 جنيها .

الكوسة: من 5 إلى 15 جنيهًا.

الفاصوليا: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الخيار البلدي: من 7 إلى 11 جنيها.

الفلفل: من 7 إلى 11 جنيهاً.

الفلفل الألوان: من 50 إلى 55 جنيهاً.

البطاطا: من 3 إلي 8 جنيهاً.

الفلفل: من 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر القرنبيط: من 3 إلى 6 جنيهات.

البازلاء: 40 إلى 45 جنيهًا.

الكوسة: من 5 إلى 15 جنيه.

البروكلي: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الملوخية: من 10:20 جنيه.

الطماطم: من 5 إلى 11 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وفي إطار الحديث عن سعر البصل اليوم، فقد جاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري على النحو التالي..

البرتقال البلدي: 10 جنيه

البرتقال سكري : 10 جنيها.

عنب :55 جنيهًا.

بلح زغلول : من 12 إلى 17 جنيهًا.

البلح السيوي: 75 جنيهًا.

الرمان: من 10 إلى 25 جنيهًا.

الجوافة: 20 جنيهات.

مانجو فص: 90 جنيهًا.

مانجو عويس: 45 جنيهًا.

الموز البلدي 25 جنيها.

التفاح المحلي 54 جنيها.

الخوخ 43 جنيها.

البرقوق 58 جنيها.

المانجو البلدي من 38 جنيها.

كنتالوب 23 جنيها.

الكمثرى البلدي 40 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

تواصل وزارة التموين المصرية في ضخ كميات وفيرة من الخضراوات والفاكهة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك لسد احتياجات المستهلكين، بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء “الفراخ”،

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين اليوم على النحو التالي..