أوبك+ تؤجل زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر لمدة شهر

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:13 مساءً - سي إن بي سي_ اتفقت مجموعة أوبك+ على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد، وفق ما أفاد مصدر لرويترز.

ومن المقرر عقد اجتماع عن بعد لوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها “أوبك+” بقيادة روسيا للجنة الأربعاء الثاني من أكتوبر.

وقال أحد المصادر: “على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد قليلاً، لا أتوقع قراراً جديداً أو أي تعديلات على اتفاق أوبك+ في اجتماع الأربعاء”.

وتخفض أوبك+ الإنتاج حالياً بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، ويعادل ذلك الخفض نحو 5.7% من الطلب العالمي، ضمن سلسلة خطوات تم الاتفاق عليها منذ أواخر العام 2022.

ويتضمن آخر الاتفاقات على رفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يومياً خلال شهر ديسمبر، ضمن خطة للإلغاء التدريجي لأحدث شريحة من التخفيضات الطوعية خلال العام 2025، وأُرجئت زيادة الإنتاج من أكتوبر بعد هبوط الأسعار.