رئيس كونتكت للملابس الجاهزة: نحتاج إلى تصنيع ماكينات حلج…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 06:19 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال جمال مناع، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للشعبة العامة للملابس الجاهزة، ونائب رئيس شعبة الملابس في غرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للملابس الجاهزة، إن الصناعات التي تستهدف الحكومة المصرية توطينها لقطاع الملابس الجاهزة، تتمثل في الماكينات اللازمة لتصنيع الملابس، مثل الماكينات الخاصة بحلج الأقطان، والصباغة، موضحًا أنه لا بد من تصنيع الصبغات، والإبر والإكسسوارات.

قطاع الملابس الجاهزة يتطلب ضخ أموال كثيرة

أضاف مناع، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن نسبة التوطين المحلي لقطاع الملابس الجاهزة سجلت 25%، والمستهدف الوصول لـ 100%، كما أن التحديات التي تواجه تلك الصناعات، تتمثل في عدم توفير التكنولوجيا الصناعية، وعدم توافر رأسمال كبير، بجانب ارتفاع سعر العملة الصعبة، مطالبًا بضرورة توافر المبادرات التمويلية بنسب مخفضة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للملابس الجاهزة، أن المناطق الجغرافية المناسبة لإنشاء الصناعات غير الموجودة في مصر، تتمثل في الوجه القبلي، مثل محافظتي المنيا وبني سويف.

وحول التحديات التي تواجه الحكومة لتنفيذ تلك المشروعات، أوضح مناع أنها تتمثل في ضرورة توفير رأسمال ضخم، مع جذب الاستثمارات، مطالبًا بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة الصناعات غير الموجودة في مصر، لا سيما أنها تمثل البنية التحتية لقطاع الملابس الجاهزة.