عاجل.. بدء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد غد

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ستبدأ بعد غد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق اليوم، أن فرق صندوق النقد ستبدأ عملها اعتبارًا من نفس اليوم، بالتعاون مع الزملاء في البنك المركزي المصري وكل الوزراء المعنيين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المراجعة في تقييم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الصندوق لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.