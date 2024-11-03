مال وأعمال

عاجل.. بدء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد غد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. بدء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد غد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ستبدأ بعد غد.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق اليوم، أن فرق صندوق النقد ستبدأ عملها اعتبارًا من نفس اليوم، بالتعاون مع الزملاء في البنك المركزي المصري وكل الوزراء المعنيين.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المراجعة في تقييم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الصندوق لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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