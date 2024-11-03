انت الأن تتابع خبر سوق الخضار .. البطاطا تعود للارتفاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3147طنا، منها 1990طن خضار، و945طن فواكه، و 211طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 30 قرشا ، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 50 و 70 قرشا، والبندورة بين 10و 30 قرشا، والجزر بين 25 و 40 قرشا، والخيار بين 25 و 40 قرشا، والزهرة بين 20 و 55 قرشا، والليمون بين 25 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 35 و 60 قرشا.