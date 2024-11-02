صادرات الحبوب الأوكرانية تقفز 59% في أكتوبر إلى 3.95 مليون…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب لشهر أكتوبر قفزت 58.6% إلى 3.95 مليون طن ارتفاعا من 2.49 مليون على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة شحنات الذرة والشعير والقمح.

وتضمن ذلك الرقم 1.64 مليون طن من القمح و1.92 مليون من الذرة و376 ألفا من الشعير.

وذكرت الوزارة أن صادرات الحبوب في الموسم 2024/2025 الممتد من يوليو إلى يونيو بلغت 14.4 مليون طن حتى أول نوفمبر، ارتفاعا من نحو 9.2 مليون قبل عام. وتضمن إجمالي الصادرات 7.7 مليون طن من القمح و4.7 مليون من الذرة و1.7 مليون من الشعير.

واتفقت حكومة أوكرانيا ونقابات المزارعين على وضع حد لصادرات القمح في موسم 2024/2025 عند 16.2 مليون طن للإبقاء على إمدادات كافية للسوق المحلية.