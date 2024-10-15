وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة إنجاز مشروعات تطوير شركات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة تكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والعمل بالطاقات القصوى والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة بشركات الأدوية التابعة.

وأشار أن ذلك يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، موجها بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج،وبما يضمن التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء المصرية،

جاء ذلك، خلال مواصلة المهندس محمد شيمي اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، واجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات “القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية”، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتابع شيمي خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

وشدد على ضرورة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، لافتا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص، ودراسة إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر للمنتجات والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري، وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.