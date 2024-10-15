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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - العربية نت _ أعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السعودي، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضح الديوان الملكي، أن الأمير سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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