مال وأعمال

الديوان الملكي السعودي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - العربية نت _ أعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السعودي، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية.

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وأوضح الديوان الملكي، أن الأمير سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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