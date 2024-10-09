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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. وزير الاستثمار: حساب المساهمة التكافلية من صافي أرباح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمل الوزارة على تخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات.
وأضاف الخطيب خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن المرحلة الأولى لتحقيق ذلك تشمل إعادة النظر في أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري على أن يتم البدء بكل من الآتي:
1- ضريبة المساهمة التكافلية: تشمل اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية.
-القرار: أن يتم الاحتساب من صافي الربح بدلًا من جملة الإيرادات السنوية.
2- ضريبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل: وهى 1% من صافي الربح بعد الضريبة
-القرار: أن تكون النسبة ربع في المائة من صافي الربح مع استثناء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية للعاملين.
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