مال وأعمال

وزيرة التخطيط: 2.4% معدل نمو الناتج المحلي في 2023/2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: 2.4% معدل نمو الناتج المحلي في 2023/2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - حمدي أحمد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل النمو في الربع الرابع بلغ 2.4%، والعام المالي أيضا 2.4%.

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وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024، أن معدل النمو في الربع الثالث كان 2.2%، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية.

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كما شهد العام المالي انخفاضا بنسبة 30% من إيرادات قناة السويس، كما تراجع إنتاج البترول والغاز الطبيعي نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة بنسبة 4.7%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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