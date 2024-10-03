وزيرة التخطيط: 2.4% معدل نمو الناتج المحلي في 2023/2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - حمدي أحمد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل النمو في الربع الرابع بلغ 2.4%، والعام المالي أيضا 2.4%.

وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024، أن معدل النمو في الربع الثالث كان 2.2%، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية.

كما شهد العام المالي انخفاضا بنسبة 30% من إيرادات قناة السويس، كما تراجع إنتاج البترول والغاز الطبيعي نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة بنسبة 4.7%.