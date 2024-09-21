وزير البترول يبحث مع إيني تسريع الإنتاج وربط حقول كروس في…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 سبتمبر 2024 11:09 صباحاً - التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش مؤتمر جازتك العالمي للطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، مع جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية، كما بحثا تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بالتسهيلات المصرية على ساحل البحر المتوسط وإعادة نقل الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة.

كما تطرق اللقاء الي التعاون والشراكة الجارية بين الجانبين في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط والتي يتم تشغيلها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إيني.

وأشار المهندس كريم بدوي خلال اللقاء إلى اهمية الإستفادة في مجال الإنتاج من حزمة الحوافز الجديدة التي اطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية .

كما أكد الوزير أهمية دعم التعاون مع شركة إيني الايطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع البترول والغاز.

ومن جانبه اكد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني اهمية الجهود المستمرة لدعم التعاون في مجال الطاقة مع مصر، و تعزيز الروابط القوية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي.