انت الأن تتابع خبر بشرى سارة| انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر.. وصل كام عيار 21 الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهلت التعاملات الصباحية بتراجع سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3460 جنيه للشراء، و3470 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3954.25 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3965.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3460 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع:3470 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2965.75 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2974.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2306.75 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2313.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1977.25 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1982.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء: 1482.75 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للبيع: 1487.75 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر