زيادة أسعار غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قرار رقم 300 لسنة 2024، بشأن تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز.

ونصت المادة الأولى من القرار على النحو التالي:

– 150 جنيه لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

– 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

– 12 ألف جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

كما نصت المادة الأولى على أن هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وشملت المادة الثانية من القرار الآتي:” على الجهات المختصة – كلا فيما يخصه- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، بحسب نص المادة الثالثة.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 162 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وأيضا على القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية للبترول، والقانون رقم 88 لسنة 2024 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.

كما جاء القرار بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 46 المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس الوزراء لوزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.