كفر الزيات للمبيدات تستهدف توطين مدخلات الإنتاج المستوردة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور شريف أيوب، المدير الإقليمي للتسويق والتطوير في شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إنها حققت صادرات بقيمة 3.3 مليون دولار، بجانب 1.6 مليار جنيه مبيعات محلية خلال عام 2023.

وأضاف أيوب، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن الشركة تحافظ على نمو سنوي بنسبة 10%، وتستحوذ على ما يوازي 18 إلى 20% من سوق المبيدات الزراعية والكيماويات في مصر.

ونوّه بأن الشركة تمتلك 4 مصانع وتصدر منتجاتها من الكبريت والزيوت والأيروسولات وبعض المركبات الكيماوية من المبيدات والأسمدة إلى نحو 10 دول في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن “كفر الزيات” لديها محفظة من الشركات الشقيقة، ومنها KZIPAC التي أسست عام 1997 كمنطقة حرة، مشيرًا إلى أن 3 شركات فقط في القطاع يمتلكون مناطق حرة في مصر.

وأكد أيوب أن الشركة تركز بشكل كبير على الزراعة العضوية “الأورجانيك” خاصة مع الاتجاه العالمي للوصول إلى 50% زراعة حيوية و50% غير حيوية بحلول 2030.

وتابع: “نركز على إدخال أفضل المركبات وأكبر عدد منها لمواكبة التوجه العالمي”، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت أيضًا في توفير مركبات جديدة عبر التعاون مع بعض الشركات العالمية ومنها سينجنتا وكورتيفا ويو بي أل.

ومن جهة أخرى، أوضح أن استخدام الشركة مركبات الحشائش في الزراعة يساعد في عدم انبعاث الكربون، نظرًا لأن النباتات تخزن ثاني أكسيد الكربون في التربة بكثرة، وبالتالي فإن عمليات عزيق التربة تبعث الانبعاثات الكربونية في الجو بشكل كبير.

وعن المجالات الجديدة التي تخطط الشركة لدخولها، قال إنها أطلقت شركة كيمي، حديثة العهد، لتوفير المستلزمات الزراعية وتوزيع بعض المواد التي تدخل في تصنيع المواد الكيماوية والحيوية “الأورجانيك”، بجانب استيراد بعض الخامات الأخرى منها الرشاشات والماكينات المستخدمة في الزراعة.

وفي سياق مختلف، أكد أيوب أن الشركة تعمل على توطين مدخلات الإنتاج المستوردة لتوفير العملة الصعبة، مستدركًا: “لكن تخليق المواد الفعالة محليًا أمر ليس سهلًا ويتطلب التعاون مع الشركات العالمية الكبيرة لنقل معرفتها التقنية وخبرتها، بجانب ضرورة منح وزارة الزراعة بعض التسهيلات لتشجيع الشركات الوطنية للاستثمار في هذا الاتجاه”.