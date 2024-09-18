التضخم في بريطانيا يستقر عند 2.2% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - وكالات _ استقر معدل التضخم في بريطانيا وفقاً للتوقعات خلال أغسطس وذلك قبل يوم واحد من اجتماع بنك إنجلترا المركزي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء الثامن عشر من سبتمبر عن هيئة الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.2% في أغسطس آب وفقاً للتوقعات كما أنها نفس مستويات يوليو السابق له.

هذا وارتفع المؤشر 0.3% في أغسطس على أساس شهري وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال نفس الفترة في 2023.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي والذي يستثني الطاقة والطعام والتبغ والكحوليات، فارتفع 3.6% خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، وارتفاعاً من 3.3% في يوليو تموز.

هذا ويعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية غداً الخميس وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة، فيما يعلن الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن الفائدة في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بخفض الفائدة.

ومع ذلك تضاعفت الرهانات على الخفض الثاني على التوالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 40% هذا الأسبوع.