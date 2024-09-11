مدبولي: ارتفاع التضخم الشهري كان متوقعا بسبب زيادة أسعار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس بنسبة 5.0% كان متوقعًا نتيجة زيادة أسعار المحروقات، والمنتجات البترولية التي حدث في الشهر السابق له.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة ملتزمة مع البنك المركزي المصري لخفض التضخم بنهاية 2025 إلى أقل من 10%.

وأشار إلى تقرير البنك النقد الدولي يؤكد أن الدولة حريصة على ترشيد الإنفاق وخفض معدلات التضخم.