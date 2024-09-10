- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - وكالات _ عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها الشهرية لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بالخفض إلى نحو مليوني برميل يوميا.
وقالت “أوبك” في تقريرها الشهري إن نمو الطلب على النفط لا يزال أعلى من المستويات البالغة 1.4 مليون برميل يوميا والمسجلة قبل جائحة كوفيد-19.
وأضافت أن التعديل الطفيف في توقعاتها بالخفض بواقع 80 ألف برميل يوميا يأتي نتيجة مراجعة بيانات فعلية منذ بداية العام الجاري.
وقالت المنظمة إن الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سينمو خلال العام الجاري بواقع 100 ألف برميل، بينما سينمو الطلب من الدول خارج المنظمة بواقع 1.9 مليون برميل يوميا.
كما عدلت أوبك من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بخفض طفيف، بنحو 40 ألف برميل يوميًا فقط، إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.
وأوضحت في تقريرها أن الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقود نمو الطلب على النفط في العام المقبل.
وقالت إن المعروض العالمي من النفط من الدول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+” سينمو في 2024 بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.
كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج “أوبك+” في 2025 دون تغيير عند 1.1 مليون برميل يوميا.
وذكر التقرير أن إنتاج دول تحالف أوبك+ قد تراجع بنحو 304 آلاف برميل يوميا في أغسطس، ليسجل 40.66 مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.