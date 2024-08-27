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عاجل.. كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:08 مساءً - أعلنت شركة خالدة للبترول ، القائم بالاعمال نيابة عن شركة اباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول ، عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة في الصحراء الغربية .

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وأكدت الشركة أنه تم عمل الإختبار للبئر  بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي ، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب

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وكانت قد أثبتت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدم .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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