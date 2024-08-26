رئيس الوزراء يتابع مشروعات سكاتك النرويجية لإنتاج الوقود…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات شركة “سكاتك” النرويجية لإنتاج الطاقة المتجددة والوقود الأخضر في مصر.

وقال محمد عامر، المدير العام الإقليمي لشركة سكاتك، إن مشروعاتها تسهم في تنفيذ رؤية مصر بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر.

وأضاف أن “سكاتك” تكتسب حصتها في سوق الطاقة العالمية نتيجة “قدراتها وأسعارها التنافسية واستقطابها فريقا من المسؤولين العالميين المتخصصين لتنفيذ مشروعاتها”.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى بعض المشروعات التي من شأنها تعزيز جاهزية مصر لإنتاج الوقود الأخضر بأنواعه؛ للاستهلاك المحلي، والتصدير إلى الدول الأخرى ومن بينها دول القارة الأوروبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مشروعات الشركة تأتي، حسبما أكد الاجتماع، تنفيذًا للأهداف والأولويات الوطنية بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الطاقة والبيئة، والوصول لنسبة 42% من مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030.