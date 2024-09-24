العالم اليوم - الصين تطلق حزمة تحفيزية كبيرة لإنعاش اقتصادها المتباطئ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:21 صباحاً - أعلن رئيس البنك المركزي الصيني، بان غونغشنغ، الثلاثاء، أن بكين ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يتعيّن على المصارف الاحتفاظ به وخفض سعر الفائدة المرجعي للإقراض.

وقال غونغشنغ خلال مؤتمر صحفي في بكين إنّ السلطات الصينية "ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق".

وأضاف أن "نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو ألف مليار يوان" (128 مليار يورو).

كما أعلن رئيس البنك المركزي أن الصين ستقوم أيضا "بخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة وتوحيد نسب الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري".

وأوضح أن هذا الأمر "سيدفع البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية الحالية إلى مستوى قريب من أسعار الفائدة على القروض الصادرة حديثا".

وبعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثبة على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر.