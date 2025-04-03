وزير الثقافة يهنئ الشيخة بدور القاسمي لحصولها على جائزة “بولونيا راجازي” في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 03:31 مساءً - وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، التهنئة للناشرة والمؤلفة الشيخة بدور القاسمي بمناسبة فوزها بجائزة “بولونيا راجازي” لعام 2025، ضمن فئة الأدب الخيالي، في معرض بولونيا لكتاب الطفل، عن كتابها “بيت الحكمة” الصادر عن مجموعة كلمات للنشر، لتصبح بذلك أول امرأة خليجية تحصد هذه الجائزة العالمية .

وأشاد وزير الثقافة بدورها في تعزيز ثقافة القراءة لدى النشء، مؤكدًا أن فوزها بهذه الجائزة يعزز مكانة الأدب العربي في المحافل الدولية، ويعكس التأثير الإيجابي للمبادرات الثقافية التي تدعم الإبداع والابتكار في مجال نشر كتب الأطفال.

وقال الوزير: “إن تتويج الشيخة بدور القاسمي بهذه الجائزة يؤكد دورها الريادي في صناعة النشر وتعزيز جسور التفاهم الثقافي بين الشعوب. فالكتب تظل أداة قوية لنقل المعرفة وترسيخ الحوار الإنساني.”

وكانت الشيخة بدور القاسمي قد عبّرت عن فخرها بهذا الفوز، مؤكدةً أن “الكتب تلعب دوراً مركزياً في تحقيق الوحدة والتقدم وتعزيز التفاهم بين الثقافات.” كما ألقت الضوء على أهمية صون الإرث الثقافي عبر السرد القصصي، مشيرةً إلى أن كتابها “بيت الحكمة” يجسّد رسالة معرفية تبرز أهمية الحفاظ على التراث الفكري الإنساني.

ويعد معرض بولونيا لكتاب الطفل من أبرز الفعاليات الدولية في مجال نشر كتب الأطفال، ويُعنى بتكريم المبدعين والناشرين الذين يسهمون في تطوير هذا القطاع، ما يجعل فوز الشيخة بدور القاسمي بهذه الجائزة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل في دعم أدب الطفل عالميًا.