نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية والأونروا في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المستلزمات الطبية العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) للتخفيف من معاناة المرضى والمصابين في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.

ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بما تحتاجه من مواد طبية أساسية رغم التحديات الميدانية الصعبة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.