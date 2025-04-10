بالصور.. شيري عادل في افتتاح مهرجان الفجيرة للمونودراما

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة شيري عادل الانظار من أحدث ظهور لها في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في دورته الحادية عشرة.

إطلالة شيري عادل

واطلت شيري عادل علي جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان من اللون البرتقالي وتركت شعرها منسدلا علي كتفايها.

فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

انطلقت فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، والتي تحمل شعار "الفجيرة تجمعنا"، وبدات من اليوم وتستمر حتى يوم 18 أبريل، وذلك بمشاركة 50 دولة وأكثر من 500 ضيف من الشخصيات المؤثرة والرائدة في المجال المسرحي، فيما ستُعرض 19 مسرحية مختارة تمثل مدارس وأساليب إبداعية متنوعة.

ويشهد المهرجان تنظيم ورش عمل والتي يشرف على إدارتها الفنان حمد الظنحاني، وجلسات حوارية تجمع كبار المسرحيين والنقاد، لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، إلى جانب مسابقة كبرى لنصوص المونودراما تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة. كما تتخلل المهرجان فعاليات تراثية تسلط الضوء على الموروث الثقافي للفجيرة، بالإضافة إلى أضخم تظاهرة لمسرح المونودراما المدرسي، ما يعزز دور المسرح في تنمية الإبداع لدى الأجيال الشابة.

وتستضيف ثلاثة مسارح رئيسية فعاليات المهرجان، حيث ستتنافس العروض المسرحية على جوائز مجزية تُمنح للأوائل الثلاث، وينطلق الحدث بحفل افتتاح ضخم يقام على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين العرب والعالميين، ليؤكد مكانة الفجيرة كوجهة ثقافية بارزة في المشهد المسرحي الدولي.

حضور مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

وحرص على حضور حفل الافتتاح عدد من النجوم والمخرجين منهم شيري عادل، سوزان نجم الدين، هاني رمزي وزوجته، الفنان سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، أحمد حاتم، الفنان أيمن الشيوي، المخرج خالد جلال، الفنانة وفاء الحكيم، دكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ المسرحي، دكتورة ياسمين فراج، والدكتور سامي الجمعان.