استشهاد 3 أطفال يمنيين بقصف حوثى استهدف منزلاً فى محافظة الحديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 08:27 مساءً - استشهد ثلاثة أطفال يمنيين، اليوم الخميس، فى قصف شنته مليشيا الحوثى الإرهابية، واستهدف منزلا فى مديرية "حيس" بمحافظة الحديدة.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، نقلا عن مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بطيران مسير منزل مواطن في قرية "بيت بيش" بمديرية "حيس"؛ ما أسفر عن استشهاد الطفلة رهام سالم محمد عييد (5 سنوات)، والطفل يحيى سالم محمد عييد عمر (سنتان)، والطفلة وعد إبراهيم عييد (3 سنوات)، وذلك في مجزرة مروعة تضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية بحق الأبرياء في المناطق المحررة.