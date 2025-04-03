هايلي بيبر تطلب المساعدة بعد تدهور حالة جاستن بيبر تفاقم الوضع النفسي والصحي للنجم الكندي جاستن بيبر إذ أفيد أنه يمتنع عن الطعام كما نادرا ما ينام وهو ما يثي إقرأ المزيد

تفاقم الوضع النفسي والصحي للنجم الكندي جاستن بيبر، إذ أفيد أنه يمتنع عن الطعام، كما نادرًا ما ينام؛ وهو ما يثير مخاوف زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر.

وفق موقع "ميرور"، يُقال إن حالة الغضب التي يعيشها نجم البوب ​​تُسبب لزوجته هايلي اضطراباً كبيراً، حتى وصل بها الأمر للطلب من أصدقائه المقربين وعائلته الدعاء له.

وأفيد أن بيبر (31 عامًا) بدأ يفقد الإحساس بالتركيز بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، كما يتصرف بطريقة غير طبيعية، كما لو أنه يتعاطى المخدرات.

وكشف مصدر مقرب من هايلي للموقع: جاستن بيبر في دوامة. إنه في حالة من الجنون، لا ينام، وبالكاد يأكل، ويرسل رسائل نصية محمومة في منتصف الليل. غالبًا ما لا يفهم كلامه، لكنه مقتنع بذلك. لا يدرك مدى حاجته للمساعدة، والجميع من حوله قلقون للغاية.

وبدا واضحًا الغرابة التي يعيشها النجم، خاصة وأنه أظهر تصرفاته الغريبة في الآونة الآخيرة، كأن يرتدي ملابس غريبة، وينشر صورًا ساخرة غامضة على الإنترنت توحي بمشاكل زوجية، كما نشر مقاطع فيديو مقلقة على الإنترنت.

ويُشار إلى أن هايلي ليست الوحيدة التي تطلب الدعاء لزوجها، فقد سبق أن شارك والدها الممثل ستيفن بالدوين مقطع فيديو للقس فيكتور ماركس يطلب فيه الدعاء للزوجين، قائلًا: أيها المسيحيون، عندما تفكرون في جاستن وهايلي، خصصوا لحظة للدعاء لهم لينعموا بالحكمة والحماية، وليقتربوا من الرب.