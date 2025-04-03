- 1/2
- 2/2
ينتظر الفنان سامح حسين طرح أحدث أعماله الفنية "استنساخ" خلال أيام في دار السينما المصرية.
وطرح سامح حسين الملصق الدعائي لفيلمه الجديد "استنساخ" وظهر وهو يتصدر البوستر الدعائي الرسمي، وبجانبه هبة مجدي وهما بشخصيتين مختلفتين، ومن المقرر أن يطرح العمل بجميع سينمات جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء القادم الموافق 9 إبريل الجاري.
وعلق على الصورة كاتبا: "عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال! البوستر الرسمى لفيلم استنساخ، 9 ابريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا فى جميع الدول العربية".
وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.
يذكر أن سامح حسين حقق نجاحا كبيرا في رمضان 2025، ببرنامج قطايف، والذي حقق شعبية كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح حسين يروج لفيلمه الجديد "استنساخ" ينتظر الفنان سامح حسين طرح أحدث أعماله الفنية استنساخ خلال أيام في دار السينما المصرية.وطرح سامح حسين الملصق إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.