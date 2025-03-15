تحت رعاية وزير الثقافة .. رمضانيات الحور للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 10:28 صباحاً - تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى إقامة فعاليات برنامجها الرمضانى حيث تقدم فرقة الحور للإنشاد الدينى حفلاً فى التاسعة والنصف مساء السبت ١٥ مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات الروحانية والرمضانية منها عودى يا ليالى الرضا ، ياجد السلالة ، اسماء الله الحسنى ، ماشى فى نور الله ، والله زمان يا رمضان ، بدر الجمال عيونه تسبى الرجال ، ميدلى هاتوا الفوانيس يا ولاد ، وحوى ياوحوى ، قد كفانى علم ربى ، يا رسول الله اجرنا ، يا رسول الله ياجد الحسين ، مدد يا نبى ، قل ياعظيم ، انا لها ، اه يا جمالوا ، يا روح روحى ، اتمنى نظرة فى القبة الخضرة .

يذكر أن فرقة الحور للانشاد الدينى تعد اول فرقة نسائية متخصصة فى مجال الانشاد الدينى بمصر ، تأسست عام ٢٠١٧ علي يد نعمة فتحى ، قدمت العديد من العروض بمختلف الاماكن الثقافية كما شاركت فى مهرجان سماع الدولى للانشاد الدينى .