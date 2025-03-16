39 قتيلا وجريحا جراء الغارات الأمريكية على المواقع الحوثية في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام حوثية، سقوط 39 قتيلًا وجريحًا في الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن.

وأسفرت الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن عن مقتل 15 شخصا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الحوثيون صباح اليوم الأحد.

وقُتل تسعة أشخاص جراء الغارات الأمريكية في منطقة الجرف بالعاصمة صنعاء، وستة آخرون في مناطق أخرى من اليمن، حسب تقارير إعلامية حوثية.

وبدأت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين في جميع أنحاء اليمن "للدفاع عن المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة"، حسب بيان للقيادة.

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إنَّ الضربات الجوية الأمريكية على اليمن، لن تكون لمرة واحدة، مشيرًا إلى أنَّ الهجمات ضد الحوثيين قد تستمر لأيام وربما أسابيع.

فيما، قال إياد الموسمي مُراسل "القاهرة الإخبارية"، إنَّ "الغارات الأمريكية استهدفت معسكر القصير التابع للحوثيين في قيفة شمال مدينة رداع بمحافظة البيضاء، بالإضافة إلى محافظة حجة الساحلية في اليمن".

ولفت إلى أنَّ الغارات الأمريكية استهدفت أيضًا منطقة وسط مدينة ذمار ومديرية عنس وسط اليمن.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أنَّ الغارات الأمريكية تجددت على منطقة علاف بمديرية سحار في صعدة شمالي اليمن.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

يُذكر أنَّ الحوثيين كانوا قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.