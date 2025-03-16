مصر للطيران تعلن إصلاح عطل تقني بسيط.. واستمرار عمليات البيع والشراء بالشركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 11:26 مساءً - ​​أعلنت شركة مصر للطيران انتظام العمل بشركة الأسواق الحرة، وقالت إن العطل التقني البسيط الذي تعرضت له الشركة كان في النظام فيما يخص حصر إيرادات الورديات، و أن هذا أمر داخلى ولم يؤثر العطل التقنى على حركة البيع والشراء.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إنه بالإشارة إلى ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية بشأن تعطل نظام المبيعات بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة، نود أن نوضح أن الشركه تعمل بنظام حديث ومتطور لإدارة عمليات المبيعات، هذا وقد حدث عطل تقني بسيط فى النظام فيما يخص حصر إيرادات الورديات.

وأضافت الشركة، أنه تم التواصل مع الشركة المصنعة للنظام بالخارج لإصلاح العطل بشكل عاجل، علما بأن عمليات البيع والشراء تعمل بصورة منتظمة وجميع الفواتير تصدر أليا ولم تصدر فاتورة واحدة يدويا نهائيا وأن التوريد للبنك يتم بانتظام بموجب نموذج يدوى للتغلب على هذه المشكلة لحين حلها بشكل نهائى.