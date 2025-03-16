تحت رعاية وزير الثقافة .. مسارح الأوبرا بالقاهرة ودمنهور تتوهج بـ 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - السيمفونى بمذاق رمضانى على الكبير وتراث فلسطين يعكس الهوية العربية بالصغير والحور تحتفى بالشهر المعظم فى معهد الموسيقى وأعمال كوكب الشرق تتوالى فى عام أم كلثوم بدمنهور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرالثقافة توهجت مسارح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بـ 4 عروض رمضانية ثرية ومتنوعة شهدها عدد حاشد من الجمهور .

فعلى المسرح الكبير قدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة كورال أكابيلا بقيادة مايا چفينيريا أمسية مزجت الطابع الكلاسيكى الغربى بالمذاق الشرقى وجاءت بعنوان رمضانيات .. وهابيات وإتجاهات أخرى وتضمنت مجموعة من المؤلفات العالمية إلى جانب عدد من الأعمال العربية كان منها السيمفونية 40 لـ موتسارت والتى أعاد توزيعها المايسترو أحمد الصعيدى ، القمح الليلة - لست أدرى - كان أجمل يوم - يا من رمى الحب وصار لـ محمد عبد الوهاب ، بولكا شحاته سعادة لـ رياض السنباطى ، لونجا نهاوند لـ جميل بك الطنبورى ، سماعى نهاوند لـ أحمد الصعيدى .

وإحتضن المسرح الصغير سهرة عربية لدولة فلسطين أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وأحيتها فرقة كنعان للثقافة والفنون وتضمنت لوحات ومشاهد حركية من الفلكلور الشعبى وأعمال غنائية تراثية ووطنية حماسية أدى عدد منها ليندا مهدى ومايكل أُنسى كما شارك بها العازفين زينة ( بيانو ) ، مصطفى قدورة ( كمان ) كان منها القدس العتيفة ، ميدلي قولو لأمه ، ومن الشباك ، نسم علينا الهوا ، يما موئل الهوا ، فيها حاجة حلوة ، إني اخترتك يا وطنى وغيرها .

وإستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة الحور للإنشاد الدينى التى تعد أول فرقة نسائية متخصصة فى هذا المجال لتشدو

بمختارات متنوعة من المؤلفات الروحانية والرمضانية كان منها عودى يا ليالى الرضا ، ياجد السلالة ، أسماء الله الحسنى ، ماشى فى نور الله ، والله زمان يا رمضان ، بدر الجمال عيونه تسبى الرجال ، ميدلى هاتوا الفوانيس يا ولاد ، وحوى ياوحوى ، قد كفانى علم ربى ، يا رسول الله اجرنا ، يا رسول الله ياجد الحسين ، مدد يا نبى ، قل ياعظيم ، انا لها ، آه يا جمالوا ، يا روح روحى ، أتمنى نظرة فى القبة الخضرة .

وضمن فعاليات عام أم كلثوم أقيم على مسرح أوبرا دمنهور ليلة رمضانية فى حب كوكب الشرق أحياها الأصوات الواعدة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر وصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان إيهاب عباس وشملت نخبة من أعمال كوكب الشرق الشهيرة كان منها ألف ليلة و ليلة ، رق الحبيب ، لسه فاكر و فكرونى .. أداء ملك محمد ، لاما حازم ، حبيبة الشريف ، نهى المصرى .