وزارة الصحة تضيء مبنى الديوان العام في العاصمة الإدارية باللونين الأزرق والأحمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - بمناسبة اليوم العالمي للكلى..

أضاءت وزارة الصحة والسكان، مبنى ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، باللونين الأزرق والأحمر، بمناسبة اليوم العالمي للكلى، تأكيدا على التزامها بتعزيز صحة الكلى للجميع، من خلال التوعية والتشجيع على الفحص الدوري، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من امراض الكلى.

جاء ذلك في مبادرة للوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، والمؤسسة الوطنية للكلى، لنشر الوعي بأهمية الوقاية من أمراض الكلى والكشف المبكر عنها.