عروض للأطفال وفنون يدوية في ليالي رمضان بالزقازيق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعالياتها الرمضانية في مختلف مواقع فرع ثقافة الشرقية، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث أحيت فرقة الشرقية للإنشاد الديني الليلة السادسة من ليالي رمضان بساحة قصر ثقافة الزقازيق ضمن البرنامج المركزي لإقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وقدمت باقة من الأناشيد والتواشيح الدينية، منها: "إني أحب محمد" أداء جماعي، و"بحبك وبريدك" أداء زياد هاني، و"المسك فاح" لإسلام الدمرداش، و"لجل النبي" لأحمد أكمل، و"يا صلاة الزين" لمحمود سليم، و"أنا جاي أمدح محمد" لعبد الرحمن فوزي، و"أشرق النور علينا" لطارق أشرف، و"خير البرية" لأحمد أنور، واختتمت الفرقة بأداء جماعي لأنشودة "اللهم صلّ وسلّم".

وضمن الأنشطة الموجهة للأطفال، قدمت فرقة الأراجوز، التي تضم مهدي السيد، تريزا فريد، زينب عطية، وأحمد سمير، عرضا توعويا عن مخاطر الألعاب النارية والصواريخ في الشوارع، وسط تفاعل كبير من الصغار.

وعلى هامش الاحتفال، استمرت ورشة الأشغال اليدوية، حيث قدمت تريزا فريد وزينب عطية ورشة لتشكيل الجلد، بينما أشرفت أسماء فاروق على ورشة فنون الخرز.

وفي إطار البرنامج شهد مسرح قصر ثقافة فاقوس عرضا موسيقيا لفرقة فاقوس للموسيقى العربية، التي قدمت مجموعة من الأغاني، منها "سبحة رمضان" (أداء جماعي)، و"قمر" لمحمد عبد المنعم، و"رمضان كريم" لشهاب نجم، و"هلت ليالي" لمصطفى محمد، و"أم النبي" لبشرى السيد وندا إبراهيم.

كما استمرت فعاليات ورشة الأشغال اليدوية بالخيمة الرمضانية في مركز شباب الصنافين القبلية، والتي تستمر حتى 18 مارس، تحت إشراف مكتبة الصنافين الثقافية.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا للاحتفال بليالي رمضان، يشمل أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعًا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.