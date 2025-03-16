الأرصاد الجوية : ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:36 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاعا فى درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا: القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 20 الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 18 مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 16 سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17 أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 19 درجة