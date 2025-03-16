أمريكا.. مقتل 33 وإصابة العشرات في عواصف عنيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم، اليوم الأحد، وأُصيب العشرات بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق واسعة في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما ذكر مسؤولون أمريكيون.

وعرضت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات كبيرة، في حين حذّر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب مزيد من الأعاصير نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميسوري، أن السُلطات المحلية تعمل بلا كلل لمساعدة المحتاجين وتقييم الأضرار.

وقالت شرطة الولاية الأمريكية، إنَّ الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء سقطت، كما لحقت أضرار بالمباني السكنية والتجارية، مع تأثر بعض المناطق بشدة بالأعاصير والعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد الكبيرة.

وأفادت الشرطة بمصرع 6 أشخاص في مقاطعة واين بولاية ميسوري، و3 في مقاطعة أوزارك، حيث أُبلغ أيضًا عن إصابات مُتعددة، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعتي بتلر وجيفرسون.

إلى الجنوب في تكساس، أفادت السُلطات المحلية لوكالة "فرانس برس" بوفاة 4 أشخاص في حوادث مرورية مرتبطة بعواصف رملية وحرائق؛ أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وفي ولاية أركنسو المجاورة، قال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وإن 29 آخرين أُصيبوا جراء العاصفة.

ويتوقع هبوب مزيد من الأعاصير السبت في ولايات لويزيانا وأركنسو وميسيسيبي وتينيسي.