فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف ممارسات الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية متابعتها حملة تضييقات الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، والتي وصفتها بالقضية الخطيرة، مع المؤسسات الأممية المختصة والدول، مُطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المُحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".

واعتبرت الوزارة تلك الإجراءات التعسفية امتدادًا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.