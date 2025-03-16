السفير المصري في العراق يلتقى مع الجالية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - عقد السفير أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، لقاءً للجالية المصرية في بغداد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حضره رموز وأعضاء الجالية المصرية، ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العراق، وعدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين في بغداد، وبمشاركة أعضاء السفارة المصرية في بغداد.

ورحب السفير أحمد سمير بالحضور، مشيدًا بدور أفراد الجالية المصرية الملموس في تعزيز الروابط التاريخية بين مصر وبغداد. كما أعرب عن تمنياته الطيبة لأبناء الجالية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص السفارة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمصريين المقيمين في العراق.