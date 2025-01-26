مفأجاة.. حمادة هلال يشوق الجمهور لـ أحداث المداح 5

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان حمادة هلال الجمهور لمسلسل المداح 5 عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وشارك منشور تحدث فيه على اجتهادات البعض في الكشف أحداث.

حمادة هلال يشوق الجمهور لـ أحداث المداح 5

وكتب حمادة هلال: "بدأت اشوف واقرأ توقعات لبداية أحداث المداح أسطورة العهد.. مش عايزكوا تتعبوا نفسكوا.. غالبًا في أول انترفيو هحكي كل حاجة.. ربنا يستر".

أحداث مسلسل المداح 5

ويشهد الجزء الخامس من المداح خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلًا عن وجود شخصيات جديدة تظهر في هذا الجزء، وتأتي أحداثه في إطار تشويقي، وتستمر معارك صابر المداح مع الجن، إذ يدخل في مواجهة مع ملك الجن، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات صراع ما بين الخير والشر.

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد، تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح».

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هي أغنية "يا ريت أهالينا ما ربونا" هي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد قماح، وتوزيع عمرو الخضري، المكس والماستر المنتج هاني محروس، وايضا طرح أغنية "حصل" من كلمات حازم إكس وألحان أورتيجا، وأُخْرِجَت برؤية إبداعية من المخرج أشرف رمضان.

كلمات أغنية "حصل"

دخلتك حياتي فهمتك خدتك على الهادي كان عندي اكتفاء بذاتي وعشانك غيرت ده... كلمات الأغنية تنقل قصة عن العلاقة والحب في إطار شعري وموسيقي مميز، ما أضاف الكثير إلى مكانة حمادة هلال الفنية.