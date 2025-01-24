مصطفى كامل يضيف "نكهة جديدة" لأعماله بأغنية "ناقصة سكر"

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان مصطفى كامل تحضيراته الفنية، حيث يستعد لتسجيل أغنيته الجديدة "ناقصة سكر"، التي تجمعه بالشاعر أحمد المالكي والملحن أحمد البرازيلي، ومن المنتظر أن يدخل الاستوديو قريبًا لوضع لمساته الأخيرة على العمل.

آخر أعمال مصطفي كامل

يأتي هذا الإصدار بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "العيب عليا"، التي كتبها ولحنها بنفسه، في حين كان ألبومه الأخير "وجع قلبي" محطة فنية مميزة، وضم مجموعة من الأغنيات التي لاقت رواجًا واسعًا.

فهل ستضيف "ناقصة سكر" مذاقًا خاصًا إلى مشوار مصطفى كامل الفني؟ هذا ما سيكشفه الجمهور عند صدورها.