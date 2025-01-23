محمد عبدالعظيم يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد عبدالعظيم عن تعرضه لوعكه صحية مفاجأة، دخل على اثرها إحدى المستشفيات، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك محمد عبدالعظيم صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا:" الحمدلله والشكر لله، عدت على خير، كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت إنى سليم وقلبى قلب أسد".

وأضاف:" وطلعوا شوية كولسترول ودهون، وأنا روحت البيت وروحت الجيم كمان بفضل الله وكرمة".

منشور محمد عبدالعظيم

آخر أعمال محمد عبدالعظيم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالعظيم الفنية، هو مشاركته في مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال، والذي تم عرضه رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"



وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف هم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، إنعام سالوسة، إيمان السيد، إنجي وجدان، ريم خوري، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.