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"حكيم".. يحيي حفل شهر يناير بمسرح البالون

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أحمد جودة - القاهرة - الخميس 30 يناير .."حكيم" نجم حفل شهر يناير بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

حكيم
حكيم

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل شهر يناير والذي يقوم بإحيائه ميجا ستار "حكيم" ويأتي هذا الحفل ضمن خطة تطوير البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.
 

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ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بأن الميجا ستار "حكيم" هو نجم حفل شهر يناير الجاري بمسرح البالون.

ويلتقي المطرب الكبير "حكيم" بجمهوره يوم الخميس الموافق 30 يناير من الشهر الجاري.

يأتي حفل المطرب "حكيم"  عقب سلسلة نجاحات للحفلات الشهرية التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

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وتولى الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في شهر سبتمبر الماضي وبعدها بدأت سلسلة الحفلات الشهرية بدأها بحفل إنتصارات أكتوبر المجيدة والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار ثم حفل شهر نوفمبر الذي قام بإحيائه الفنان إيهاب توفيق ثم الإحتفال برأس السنة الميلادية والذي أحياه الفنان مصطفى قمر.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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