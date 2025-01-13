الساقية تستقبل العام الجديد بحفلات مميزة: على الحجار والهلباوي وفرقة الحضرة في يناير

القاهرة - محمد ابراهيم -



بدأت ساقية الصاوي عامها الجديد ببرنامج فني غني ومتنوع في شهر يناير، حيث تستضيف مجموعة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى، وفي مقدمتهم الفنان على الحجار، المنشد وائل الهلباوي، وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، التي تقدم مزيجًا من الأجواء الروحانية والطربية.

فرقة الحضرة

علي الهلباوي

علي الحجار

في شهر يناير، يترقب جمهور الساقية واحدة من أبرز حفلاتها، حيث يطل الفنان علي الحجار في حفله الشهري المعتاد يوم الأربعاء 29 يناير، ليقدم أجمل أغانيه التي ينتظرها عشاقه بشغف.

كما يشهد النصف الثاني من الشهر تركيزًا على حفلات الإنشاد الديني، أبرزها حفل المنشد الشاب علي الهلباوي، الذي يلتقي جمهوره يوم الجمعة 17 يناير في أمسية روحانية مميزة، تجمع بين الأصالة والإبداع.

حفلات الساقية دائمًا ما تكون ملتقى لعشاق الفن الأصيل، ويعد هذا الشهر فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة موسيقية فريدة تجمع بين الطرب الكلاسيكي، الإنشاد الصوفي، والأصوات المميزة.