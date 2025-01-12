شاهد.. تارا عماد تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 10:30 صباحاً - خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي انطلق يوم الخميس الماضي داخل معبد الأقصر.

وخضعت تارا لجلسة تصوير خاصة على هامش الحفل، حيث حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء (ريد كاربت).

ونشرت تارا الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، معبرة عن سعادتها بالحضور لأول مرة فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان، حيث كتبت: “تشرفت بحضوري للمرة الأولى فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر في هذه المدينة الجميلة”.

وكانت قد أعربت الفنانة تارا عماد ، عن امتنانها بحضور الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقام بمعبد الأقصر، مشددة على أنها سعيدة بحضور هذه النسخة من المهرجان المميزة والذي يعد واحد من أقوى المهرجان السينمائية في مصر، قائلة: «مهرجان يشرف».

وأوضحت خلال تصريحاتها على هامش انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن هذا المهرجان يشكل منظومة كبيرة لتأسيس مكان يرى فيه كل الجمهور أفلام أفريقية مميزة وتمتلئ بالكثير من الجوانب المميزة لسكان القارة السمراء.

وتابعت الفنانة تارا عماد: «أنا مبسوطة إني أحضر هذه النسخة من المهرجان التي اتمنى أن تكون على مستوى جيدة من الأفلام.. اتمنى الحضور كل سنه»، موضحة أنها منذ الصغر تأتي إلى محافظة الأقصر وتستمع بمثل هذه الأجواء المميزة بالمدينة.