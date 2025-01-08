ليلى علوي أبرز الحاضرين في حفل جائزة ساويرس الثقافية

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة القديرة ليلى علوي كضيفة شرف في حفل ختام الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية، التي تُعد واحدة من أهم الفعاليات الثقافية في مصر، ليلى علوي، التي تُعتبر من أبرز رموز الفن المصري، ستتواجد في الحفل لتكريم المبدعين والمساهمة في دعم المشهد الثقافي والفني في مصر.

الحفل الذي سيُعقد اليوم الأربعاء 8 من شهر يناير الجاري في حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والمثقفين، يترقب أن يكرم العديد من الفائزين في فروع الجائزة المختلفة، وسيشهد أيضًا تقديم عروض موسيقية مميزة من فرق فنية متنوعة.



نبذة عن الدورة العشرين

تأتي الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية هذا العام مع إقبال غير مسبوق، حيث تقدّم للمسابقة أكثر من 900 عمل في مختلف الفروع، مما يعكس المكانة الكبيرة للجائزة كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتشجع على الابتكار الفني والأدبي، وتُعد الجائزة بمثابة احتفال سنوي يهدف إلى تكريم المبدعين ودعمهم، مع التأكيد على أهمية الفن والكلمة في تحقيق التغيير وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.

أحدث أعمال ليلى علوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمالها فيلم "المستريحة" الذي عرض خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وأشادوا به.



قصة فيلم المستريحة

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التى تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.



أبطال وصناع فيلم "المستريحة"

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.



آخر أعمال ليلي علوى



ومن ناحية اخري، عُرض لـ ليلى علوي فيلم آل شنب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.