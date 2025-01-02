نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة خاصة مع د. عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في برنامج "رموز الإبداع" على قناة النيل الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف قناة النيل الثقافية اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ب برنامج "رموز الإبداع" الذي يقدمه الإعلامي حسن الشاذلي. يستضيف البرنامج د. عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأحد أبرز المفكرين في مجالي الفلسفة الإسلامية واللغة العربية.

أبرز تصريحات الدكتور عبدالحميد مدكور

د. عبد الحميد مدكور هو أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، وله مساهمات بارزة في مجال الفكر العربي والإسلامي، حيث نشر أكثر من 18 كتابًا علميًا وشارك في إعداد العديد من الموسوعات العلمية المرموقة، مثل "موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة" و"موسوعة أعلام الفكر الإسلامي". وقد اشتهر بدوره الكبير في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في مواجهة التحديات المعاصرة.

في هذه الحلقة، يتناول د. مدكور مسيرته الأكاديمية التي بدأت بدراسته للفلسفة الإسلامية، وصولًا إلى مناصبه الرفيعة في مجمع اللغة العربية. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه اللغة العربية في العصر الحديث، سواء في الاستخدام اليومي أو في المجال الأكاديمي، ودور مجمع اللغة العربية في الحفاظ على اللغة وتطويرها. بالإضافة إلى ذلك، يتحدث عن أبرز مؤلفاته وأعماله التي أسهمت في إثراء الفكر الفلسفي والعلمي في العالم العربي.

كما يتطرق د. مدكور إلى تجربته الأكاديمية في فرنسا وكيف كان لها تأثير كبير في توسيع آفاقه العلمية، ويستعرض أهمية موسوعاته العلمية مثل "موسوعة التصوف الإسلامي". ويتناول دور الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، موضحًا كيف يمكن للأبحاث الفلسفية أن تسهم في معالجة قضايا معاصرة مثل العولمة، والأخلاق، والعلاقات الدولية.

تفاصيل الحلقة



الحلقة من إعداد إيمان الحسيني، وتعد فرصة قيمة للتعرف عن كثب على مسيرة هذا المفكر الكبير وأثره العميق في الفكر العربي والإسلامي.