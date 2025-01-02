بتحب الكلب أكتر مني وبتغني شعبي”.. زوج النجمة داليا البحيري يكشف أسرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 12:32 صباحاً - شف حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري العديد من الأسرار الخاصة عن حياتهما وذلك في لقاء خاص له مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، في حلقة أول أيام العام الجديد والتي قدمتها هبة الأباصيري.

وقال زوج داليا البحيري: "أكثر الأمور التي احبها في داليا إنها منظمة، والأمر الذي لا أحبه فيها إنها بتحب كوكو الكلب أكتر مني"، وعن الشيء الذي لايعرفه الجمهور عن زوجته، قال: "إنها بتحب تغنى أغاني المهرجانات، وإنها بتخاف جداً من الصراصير".

تابع حديثه: "إن أكثر شيء رومانسي قدمته داليا له هو مفاجأة الاحتفال بعيد ميلاده في أول عام زواج لهما"، وكشف إن زوجته تستطيع تحضير كافة الأطعمة بمذاق مختلف.

من جانبها، كشفت داليا البحيري عن علاقة ابنتها بزوجها، قائلة: "حسيت إنه هيبقى أب كويس وقريب لبنتي أكتر مني"، وأكدت إنها كانت مبهرة بعلاقة زوجها بأبنائه ومدي ارتباطهم والتواصل الدائم، وشعرت أنه سيكون أبًا لابنتها الوحيدة قسمت، معلقة: "علاقتهم ببعض أحسن وأقوى من علاقتي بيها".