انت الأن تتابع خبر هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثلاث حبات هيل يوميا.. كنز صحي بين يديك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أخصائي التغذية العلاجية علي الحداد عن الفوائد الصحية الكبيرة لتناول ثلاث حبات من الهيل يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه العادة يمكن أن تكون مفتاحًا لحياة صحية ومتوازنة.

تناول الهيل يوميًا يسهم في خفض ضغط الدم ويعمل كدرع حماية ضد الالتهابات المختلفة. كما يقلل من فرص الإصابة بستة أنواع من السرطانات، وينظف الكبد والأمعاء، وينظم مستويات السكر في الدم. علاوة على ذلك، يحمي الهيل من الجلطات القلبية والدماغية ويقلل احتمالية تصلب الأوعية الدموية.

الفوائد النفسية للهيل لا تقل أهمية، حيث يعزز المزاج ويحسن الحالة النفسية، مما يجعله وسيلة فعالة للتغلب على الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب.

وأشار الحداد إلى أن إضافة الهيل إلى القهوة يساعد الجسم على امتصاص فوائده بسرعة أكبر، مما يجعله مكونًا مثاليًا لتحسين الصحة العامة.